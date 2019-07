தேசிய செய்திகள்

1,25,000 கிலோ மீட்டர் தூர சாலைகளை மேம்படுத்த ரூ.80,250 கோடி ஒதுக்கீடு -நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + 1,25,000 km of roads will be upgraded- Nirmala Sitharaman

