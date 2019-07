தேசிய செய்திகள்

யானை புகுந்த நிலம் என்ற புறநானூற்று பாடலை மேற்கோள் காட்டி பேசினார் நிதி மந்திரி + "||" + The finance minister was quoted as saying, "The elephant entered land"

