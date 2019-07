தேசிய செய்திகள்

2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஊரக பகுதியில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் சுத்தமான குடிநீர் வழங்க இலக்கு: நிதி மந்திரி + "||" + The Minister of Finance aims to provide clean drinking water to all households in the rural area by 2024

