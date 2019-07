மாநில செய்திகள்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்ஜூலை 20-ம் தேதியுடன் முடிகிறது + "||" + The legislative session ends on the 20th

