மாநில செய்திகள்

ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை எதிர்க்கட்சியான திமுக செய்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Opposition DMK does the job of those in power Stalin's speech

ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை எதிர்க்கட்சியான திமுக செய்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு