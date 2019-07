கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : இந்திய அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பேட்டிங் + "||" + World Cup Cricket Sri Lanka won the toss and elected to bat

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் : இந்திய அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பேட்டிங்