பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டோனியை கவுரவப்படுத்திய ஐசிசி

புதுடெல்லி,

2004 ம் ஆண்டு இந்திய அணியில் இணைந்த மகேந்திர சிங் டோனி 2007 ம் ஆண்டு துவங்கி 2016 வரை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக இருந்தார். தோனி கேப்டனாக இருந்த காலத்தில் இந்திய அணி பல கோப்பைகளை வென்றுள்ளது.

இதனால் இந்திய ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதிலும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை பெற்றுள்ளார் தோனி. எதிர் அணியினரிடமும், சக வீரர்களிடமும் பழகும் விதம் காரணமாக பலரும் அவரை கூல் கேப்டன் என்றே பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் டோனி, தனது 38-வது பிறந்தநாளை நாளை 07-ம் தேதி கொண்டாடுகிறார். இதையடுத்து டோனியைக் கவுரவப்படுத்தும் விதமாக வீடியோ ஒன்றை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், இந்திய கிரிக்கெட்டின் முகத்தை மாற்றிய டோனி என்கிற தலைப்பில் உள்ள அந்த வீடியோவில் டோனியின் சாதனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வீடியோவில் விராட் கோலி, பும்ரா, ஸ்டோக்ஸ், பட்லர் போன்ற பிரபல வீரர்கள் டோனியின் பங்களிப்பு குறித்து பாராட்டிப் பேசி உள்ளார்கள்.

🔹 A name that changed the face of Indian cricket

🔹 A name inspiring millions across the globe

🔹 A name with an undeniable legacy



MS Dhoni – not just a name! #CWC19 | #TeamIndiapic.twitter.com/cDbBk5ZHkN