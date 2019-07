தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் மினி லாரி மீது ஆட்டோ மோதியதில் 8 பேர் சாவு + "||" + 8 killed in auto crash on the mini-truck in Uttar Pradesh

