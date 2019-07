தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் கால்வாயில் பேருந்து கவிழ்ந்தது; 29 பேர் பலி + "||" + 29 persons dead after a bus carrying around 40 passengers fell into drain on Yamuna Expressway

உத்தர பிரதேசத்தில் கால்வாயில் பேருந்து கவிழ்ந்தது; 29 பேர் பலி