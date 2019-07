மாநில செய்திகள்

தேனி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து ஐகோர்ட்டில் வழக்கு + "||" + Raveendranath Kumar of Theni constituency To resist success The case in Highcourt

தேனி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து ஐகோர்ட்டில் வழக்கு