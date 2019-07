மாநில செய்திகள்

அத்திவரதரை தரிசிக்க சில எம்.பி.க்கள் கடிதம் எழுதியது குறித்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் + "||" + To see the aththivarathar Some MPs wrote about the letter Minister Jayakumar criticizes

அத்திவரதரை தரிசிக்க சில எம்.பி.க்கள் கடிதம் எழுதியது குறித்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம்