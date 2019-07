மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் 3 அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + More 3 Government Law Colleges will be set up in Tamil Nadu Chief Minister Palanisamy

தமிழகத்தில் மேலும் 3 அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் - முதல்வர் பழனிசாமி