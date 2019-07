கிரிக்கெட்

ஆட்டத்தின் முதல் 45 நிமிடங்கள், இந்திய அணிக்கு சாதகமாக அமையவில்லை-விராட் கோலி + "||" + Team India Captain Virat Kohli: The game pretty much changed in the first 40 minutes when we were batting

ஆட்டத்தின் முதல் 45 நிமிடங்கள், இந்திய அணிக்கு சாதகமாக அமையவில்லை-விராட் கோலி