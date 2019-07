மாநில செய்திகள்

வருகிற 15-ந்தேதி ஜி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட் மூலம் சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஏவப்படுகிறது ஜனாதிபதி நேரில் பார்வையிடுகிறார் + "||" + Chandrayaan-2 spacecraft launched The President is visiting in person

வருகிற 15-ந்தேதி ஜி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட் மூலம் சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஏவப்படுகிறது ஜனாதிபதி நேரில் பார்வையிடுகிறார்