மாநில செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு ரெயிலில் குடிநீர் கொண்டு செல்ல சோதனை ஓட்டம் முடிந்ததுஇன்று முதல் தினமும் 1 கோடி லிட்டர் குடிநீர் அனுப்ப ஏற்பாடு + "||" + Test run to transport water to Chennai by train

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு ரெயிலில் குடிநீர் கொண்டு செல்ல சோதனை ஓட்டம் முடிந்ததுஇன்று முதல் தினமும் 1 கோடி லிட்டர் குடிநீர் அனுப்ப ஏற்பாடு