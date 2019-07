தேசிய செய்திகள்

எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா, அரசியல் சூழ்ச்சியா? கர்நாடக சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பேட்டி + "||" + Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar I need to examine these resignations (of rebel MLAs) all night and ascertain if they are genuine

