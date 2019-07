தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் நிலச்சரிவு: ஒருவர் பலி 17 பேர் காயம் + "||" + One died and 17 people were injured following a landslide in Bheemli area, earlier today

