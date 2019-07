உலக செய்திகள்

சவுதியில் முன்னாள் கணவருக்கு ‘வாட்ஸ் அப்’பில் மோசமான செய்தி அனுப்பிய பெண்ணுக்கு சிறை + "||" + Bad news for former husband in Saudi

சவுதியில் முன்னாள் கணவருக்கு ‘வாட்ஸ் அப்’பில் மோசமான செய்தி அனுப்பிய பெண்ணுக்கு சிறை