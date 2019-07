மாநில செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு 25 லட்சம் லிட்டர் குடிநீருடன் ரெயில் புறப்பட்டது + "||" + The train departed from Jolarpet to Chennai with 25 lakh liters of drinking water

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு 25 லட்சம் லிட்டர் குடிநீருடன் ரெயில் புறப்பட்டது