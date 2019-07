மாநில செய்திகள்

ரூ.100 கோடி அபராதம் விதித்த பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவுக்கு தடை கோரிய தமிழக அரசின் மனு தள்ளுபடி + "||" + The government has imposed a fine of Rs 100 crore For the Green Tribunal order Requested a ban Government of Tamil Nadu dismisses petition

ரூ.100 கோடி அபராதம் விதித்த பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவுக்கு தடை கோரிய தமிழக அரசின் மனு தள்ளுபடி