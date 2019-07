கிரிக்கெட்

டிக்கெட் கிடைப்பதில் தாமதம்; இந்திய அணி இறுதிப்போட்டி வரை இங்கிலாந்தில் இருக்கும் - தகவல்கள் + "||" + ICC World Cup 2019: No tickets, Team India stranded in England till WC final on July 14 after semi-final exit - Reports

டிக்கெட் கிடைப்பதில் தாமதம்; இந்திய அணி இறுதிப்போட்டி வரை இங்கிலாந்தில் இருக்கும் - தகவல்கள்