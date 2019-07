தேசிய செய்திகள்

தபால்துறை தேர்வுகளில் இனி இந்தி, ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வினாத்தாள் வழங்கப்படும்- மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை + "||" + In the postal selection No longer in Hindi, English only Will be given- Central Government Circular

தபால்துறை தேர்வுகளில் இனி இந்தி, ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே வினாத்தாள் வழங்கப்படும்- மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை