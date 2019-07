மாநில செய்திகள்

யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தகவல் + "||" + Action to prevent elephants from entering the town Dindigul Srinivasan Information

யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தகவல்