உலக செய்திகள்

ஓடுபாதையில் இருந்து விமானம் விலகி விபத்து நேபாள விமான நிலையம் மூடல் + "||" + Tribhuvan International Airport opens again after being closed down for eight hours

ஓடுபாதையில் இருந்து விமானம் விலகி விபத்து நேபாள விமான நிலையம் மூடல்