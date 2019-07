மாநில செய்திகள்

தீர்ப்புகளை அந்த அந்த மாநில மொழிகளில் மொழிப்பெயர்த்து வெளியிட வேண்டும் - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + The verdicts are in those state languages To be translated and published President Ramnath Govind

