மாநில செய்திகள்

செப்டம்பர் 15-க்குள்ளாக 9,10,11,12 ஆம் வகுப்புகள் கணினிமயமாக்கப்படும்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + classes of 9,10,11,12 will be computerized by September 15 - Minister Senkotayan

செப்டம்பர் 15-க்குள்ளாக 9,10,11,12 ஆம் வகுப்புகள் கணினிமயமாக்கப்படும்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன்