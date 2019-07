மாநில செய்திகள்

தபால்துறை போட்டித் தேர்வுகள் இனி மாநில மொழிகளில் நடத்தப்பட மாட்டாது; மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கை - மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் + "||" + Postage Competitive exam Will no longer be held in state languages Central Government Circular MK Stalin's condemnation

தபால்துறை போட்டித் தேர்வுகள் இனி மாநில மொழிகளில் நடத்தப்பட மாட்டாது; மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கை - மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்