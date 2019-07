உலக செய்திகள்

உபயோகிப்பாளர்களின் தகவல்கள் திருட்டு விவகாரம் ‘பேஸ்புக்’ நிறுவனத்துக்கு ரூ.35 ஆயிரம் கோடி அபராதம்? + "||" + Facebook will reportedly be fined a record $5 billion over privacy mishaps

உபயோகிப்பாளர்களின் தகவல்கள் திருட்டு விவகாரம் ‘பேஸ்புக்’ நிறுவனத்துக்கு ரூ.35 ஆயிரம் கோடி அபராதம்?