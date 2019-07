மாநில செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் அத்திவரதரை ஒரே நாளில் 2 லட்சம் பேர் தரிசித்தனர் + "||" + 2 lakh people were seen in the same day

காஞ்சீபுரத்தில் அத்திவரதரை ஒரே நாளில் 2 லட்சம் பேர் தரிசித்தனர்