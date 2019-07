மாநில செய்திகள்

தபால்துறை போட்டித்தேர்வுகளில் தமிழுக்கு இடமில்லையா? அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் + "||" + Does Tamils have no place in postal competitions?

தபால்துறை போட்டித்தேர்வுகளில் தமிழுக்கு இடமில்லையா? அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம்