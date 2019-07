சந்திரயான் - 2வுக்காக பணியாற்றிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்

சென்னை,

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து சந்திரயான்-2 விண்கலம், நாளை அதிகாலை 2.51 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது.

நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய்வதற்காக, ஜி.எஸ்.எல்.வி. மார்க்-3 ராக்கெட் மூலம் சந்திரயான்-2 விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. இதற்கான 20 மணி நேர கவுண்ட் டவுன் இன்று காலை தொடங்கி உள்ளது. விண்ணில் ஏவிய 16 நிமிடங்களில் புவி சுற்றுவட்டப்பாதையில் சந்திரயான்-2 செலுத்தப்படும்.

பின்னர், நிலவின் சுற்று வட்டப்பாதைக்கு விண்கலம் மாறும். அந்த பாதையில் 45 நாட்கள் பயணித்து, செப்டம்பர் 6-ந் தேதி நிலவை சென்றடையும்.

இந்நிலையில் சந்திரயான் - 2வுக்காக பணியாற்றிய அனைவருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியிருப்பதாவது:-

#ISRO மற்றும் # சந்திரயான் 2 உடன் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நமது நாட்டின் எதிர்காலம் அறிவியல் துறையில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்களை சார்ந்தே இருக்கும். மேலும் திமுகவின் சார்பிலும் எனது பாராட்டை தெரிவித்து கொள்கிறேன்' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

I extend my heartfelt congratulations to #ISRO and all those who are associated with #Chandrayaan2



Our nation's future is closely linked to our scientific advances.



On behalf of the DMK, I wish them a successful Moon Mission and many more such endeavours.