மாநில செய்திகள்

தண்ணீரை சேமிக்க அரசை எதிர்பார்க்காமல் தனிநபர் பங்களிக்க வேண்டும் கமல்ஹாசன் பேட்டி + "||" + The individual should contribute without expecting the state to save water

தண்ணீரை சேமிக்க அரசை எதிர்பார்க்காமல் தனிநபர் பங்களிக்க வேண்டும் கமல்ஹாசன் பேட்டி