தேசிய செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் 2 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Series of aftershocks hit Indonesia after earthquake kills two

இந்தோனேசியாவில் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் 2 பேர் உயிரிழப்பு