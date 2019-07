கிரிக்கெட்

விண்ணப்பங்களை வெளியிட பிசிசிஐ திட்டம் ; ரவி சாஸ்திரி மீண்டும் பயிற்சியாளராக வாய்ப்பு + "||" + BCCI to Invite Fresh Applications for Support Staff, Ravi Shastri Required to Re-Apply

விண்ணப்பங்களை வெளியிட பிசிசிஐ திட்டம் ; ரவி சாஸ்திரி மீண்டும் பயிற்சியாளராக வாய்ப்பு