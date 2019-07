மாநில செய்திகள்

கைத்தறி நெசவாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அகவிலைப்படி 10% உயர்த்தி வழங்கப்படும் -முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + In order to promote the handloom Weavers Accordingly, a 10% raise will be provided Announcement of Chief Minister Palanisamy

கைத்தறி நெசவாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அகவிலைப்படி 10% உயர்த்தி வழங்கப்படும் -முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு