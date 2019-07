தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை என்றால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதியை விடுவிக்க மாட்டோம் - மத்திய அமைச்சர் + "||" + If local elections are not held in Tamil Nadu We will not release funds to local bodies- Union Minister

