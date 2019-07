மாநில செய்திகள்

சென்னை நந்தனத்தில் அரசுப்பேருந்து மோதி பைக்கில் சென்ற இரண்டு பெண்கள் பலி + "||" + Government bus collides in Nandanam, Chennai Two women killed on bike ride

சென்னை நந்தனத்தில் அரசுப்பேருந்து மோதி பைக்கில் சென்ற இரண்டு பெண்கள் பலி