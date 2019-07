மாநில செய்திகள்

ஆடிக்காற்றில் அம்மாவின் ஆட்சி பறக்கும்- பூங்கோதை ; எப்போதும் எங்கள் மம்மி ஆட்சிதான் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Mother's Reign Flying in the Garden - A Garden; It has always been our mummy rule Minister Jayakumar

ஆடிக்காற்றில் அம்மாவின் ஆட்சி பறக்கும்- பூங்கோதை ; எப்போதும் எங்கள் மம்மி ஆட்சிதான் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்