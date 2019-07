தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 வருடங்களில் சாலை போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை துறைக்கு ரூ.11 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Work worth about Rs.11 lakh crore were awarded by the Ministry of Road Transport & Highways in the last 5 years

