உலக செய்திகள்

குல்பூஷண் ஜாதவ் வழக்கில் சர்வதேச கோர்ட்டு நாளை தீர்ப்பு + "||" + ICJ to deliver verdict in Kulbhushan Jadhav case on Tomorrow

குல்பூஷண் ஜாதவ் வழக்கில் சர்வதேச கோர்ட்டு நாளை தீர்ப்பு