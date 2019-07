தேசிய செய்திகள்

முக்கிய பிரச்சினையை எழுப்ப அனுமதி மறுப்பு: மக்களவையில் காங்கிரஸ் வெளிநடப்பு + "||" + Denial of permission to raise important issue: Congress walkout in Lok Sabha

முக்கிய பிரச்சினையை எழுப்ப அனுமதி மறுப்பு: மக்களவையில் காங்கிரஸ் வெளிநடப்பு