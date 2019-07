தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைபெறும்போது மத்திய மந்திரிகள் கண்டிப்பாக அவையில் இருக்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Federal ministers must be present when a parliamentary session is held - PM Modi's instruction

நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைபெறும்போது மத்திய மந்திரிகள் கண்டிப்பாக அவையில் இருக்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்