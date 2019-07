தேசிய செய்திகள்

மும்பை: டோங்கிரியில் குடியிருப்பு கட்டிட விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்வு + "||" + Mumbai: Death toll rises to 12 in the Kesarbhai building collapse in Dongri, which occurred yesterday. 9 people have been injured in the incident, so far.

மும்பை: டோங்கிரியில் குடியிருப்பு கட்டிட விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்வு