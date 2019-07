மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்டி விவாதிக்க தமிழக அரசு தயார்- முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + In the case of the Neet exam Convening a special legislative session Government of Tamil Nadu ready to discuss Chief Minister Palanisamy

நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்டி விவாதிக்க தமிழக அரசு தயார்- முதல்வர் பழனிசாமி