தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் இருதரப்பு இடையே நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் 9 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 9 killed, 17 injured in UP gunfight between 2 groups over property dispute

உ.பி.யில் இருதரப்பு இடையே நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் 9 பேர் உயிரிழப்பு