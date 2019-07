தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 9 பேர் காயம் + "||" + Kesarbhai building collapse incident in Dongri Rescue operation called off Death toll is 14. 9 injured

மும்பையில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 9 பேர் காயம்