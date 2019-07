குல்பூஷண் ஜாதவ் விவகாரம்: இந்தியாவிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி - சுஷ்மா சுவராஜ்

குல்பூஷண் ஜாதவ் வழக்கில் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை, முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன். இது இந்தியாவிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி என்று சுஷ்மா சுவராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புதுடெல்லி,





இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க சர்வதேச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை மறுபரிசீலனை செய்ய பாகிஸ்தானுக்கு சர்வதேச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.





கடந்த 2017-ம் ஆண்டு உளவு பார்த்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு, பாகிஸ்தான் சிறையில் உள்ள இந்திய கடற்படை அதிகாரியான, குல்பூஷண் ஜாதவ் விவகாரத்தில், இந்தியாவிற்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ளது.





இதுகுறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள முன்னாள் வெளியுறவுத் துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ், குல்பூஷண் ஜாதவ் வழக்கில் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நான் முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன். இது இந்தியாவிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி.





ஜாதவின் வழக்கை சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் முன் எடுத்துச் செல்ல நாங்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு, உறுதி துணையாக இருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.





இந்தியாவின் வழக்கை ஐ.சி.ஜே முன் மிகவும் திறமையாகவும் வெற்றிகரமாகவும் முன்வைத்த திரு.ஹரிஷ் சால்வேவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.





சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு குல்பூஷண் ஜாதவின், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மிகுந்த ஆறுதலை அளிக்கும் என்று தான் நம்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

