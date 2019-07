உலக செய்திகள்

குல்பூஷன் ஜாதவ் விவகாரம்: சர்வதேச கோர்ட் தீர்ப்பு குறித்து ஜெய்சங்கர் இன்று பாராளுமன்றத்தில் அறிக்கை + "||" + External Affairs Minister S Jaishankar to make a statement in Parliament on #KulbhushanJadhav verdict, today.

குல்பூஷன் ஜாதவ் விவகாரம்: சர்வதேச கோர்ட் தீர்ப்பு குறித்து ஜெய்சங்கர் இன்று பாராளுமன்றத்தில் அறிக்கை