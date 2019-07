தேசிய செய்திகள்

ஜூலை 22 ஆம் தேதி சந்திராயன் 2 விண்ணில் ஏவப்படும்: இஸ்ரோ அறிவிப்பு + "||" + Indian Space Research Organisation (ISRO): Chandrayaan-2 launch, which was called off due to a technical snag on July 15, 2019, is now rescheduled at 2:43 pm IST on July 22, 2019.

