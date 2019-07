தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் பருவமழை இதுவரை சராசரியை விட 16 சதவீதம் குறைவு + "||" + india has received rains that were 16 per cent less than average since the monsoon season began on June 1.

